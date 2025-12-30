Dos heridos en un accidente entre un coche y una moto cerca de Bunyola

Dos personas han resultado heridas, una de gravedad, a las 17.38 horas de esta tarde debido a una colisión entre una motocicleta y una furgoneta.

El Servicio de Emergencias 061 ha avisado del incidente, según informa producido cerca de la entrada del túnel de Bunyola, en el km 16 de la MA-11. El siniestro ha dejado a un hombre de 57 años en estado grave que ha tenido que ser trasladado al hospital Son Espases.

El otro accidentado, herido leve, es un hombre de 51 años que ha sido atendido en la clínica Juaneda.