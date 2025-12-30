Detenida una pareja gay por causarse lesiones durante una pelea en su casa en Palma

Una pareja formada por dos hombres fue detenida el pasado sábado por la Policía Nacional por causarse lesiones durante una pelea en su domicilio, en Palma. Al parecer uno de ellos llegó a atacar al otro con un cuchillo mientras que el segundo utilizó una tabla y otros enseres domésticos para herir a su compañero. Los dos tuvieron que ser atendidos en un centro médico, aunque recibieron el alta poco después y fueron trasladados a dependencias policiales en calidad de detenidos.

Segíun informa la Policía Nacional, uno de los detenidos está acusado de un delito de lesiones, mientras que el otro es presunto autor de una tentativa de homicidio y quebrantamiento de medida cautelar, ya que tenía en vigor una orden judicial que le prohibía acercarse al otro implicado por una denuncia anterior.

Los hechos ocurrieron sobre las dos menos cuarto de la madrugada del sábado. El 091 recibió una llamada en la que se informaba de que en el interior de un domicilio cerca de la calle Manacor, en Palma, se estaba produciendo una fuerte discusión entre una pareja, y que fruto de la pelea ambas personas se habrían provocado lesiones de diversa gravedad.

Una vez en el lugar, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fueron requeridos por una persona que había sido testigo de los hechos ya que se encontraba en el domicilio en el momento de iniciarse la discusión entre la pareja.

La testigo de los hechos explicó a los agentes que la pareja había empezado a discutir y que en un momento dado se había elevado el tono. Una de las partes arremetió contra el mobiliario de la vivienda, rompió varios cristales y un televisor, mientras llevaba un cuchillo de cocina en las manos.

Dos heridos

Los agentes se dirigieron apresuradamente hasta la vivienda y encontraron la puerta abierta. Su interior estaba en completo desorden, con el mobiliario destrozado. En el suelo había un cuchillo de cocina y el mango de otro.

Los agentes encontraron en el pasillo a uno de los moradores, en un estado muy nervioso. Esta persona explicó a los policías que había mantenido una acalorada discusión con su pareja, lo que desembocó en una pelea y que ambos se habían causado lesiones. Esta persona presentaba numerosos moratones y erosiones en la cara y salpicaduras de sangre en sus manos.

Los agentes localizaron posteriormente en el interior de una habitación a otra persona, la misma presentaba evidentes síntomas de haber sido agredida con un objeto cortante, un fuerte golpe en la cara y varios cortes en el pecho y en una mano. Esta segunda víctima informó de que su pareja, en el transcurso de la discusión, acometió violentamente contra ella con un cuchillo de cocina en la mano.

Los agentes procedieron a la detención de ambas personas. La primera como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de quebrantamiento de medida cautelar, ya que tenía en vigor una orden de alejamiento de su pareja. La segunda fue detenida por un delito de lesiones.

Los dos fueron trasladados a un centro médico donde recibieron asistencia por las lesiones que sufrían, y tras recibir el alta fueron conducidos a dependencias policiales.