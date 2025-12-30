Detenida una banda de ladrones itinerantes que sustrajo 60.000 euros de un furgón blindado en Ibiza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benalmádena (Málaga) a los cuatro miembros de una banda de ladrones profesionales residentes en Francia y que se desplazaban por España en una autocaravana para cometer robos. Entre los delitos que se les atribuye está la sustracción de sacas de dinero por valor de 60.000 euros de un furgón blindado en Ibiza y otros hurtos en Menorca. En total habrian cometido unos 25 robos, en los que obtuvieron un botín de unos 200.000 euros.

Segun la Policía, los cuatro detenidos formaban un grupo criminal itinerante que se desplazaba con la autocaravana por diferentes puntos de España para, presuntamente, cometer robos y hurtos en zonas de alto poder adquisitivo y turístico. Tras detectar el desplazamiento desde Francia hacia la Costa del Sol los agentes arrestaron a los cuatro integrantes en la ciudad de Benalmádema, en Málaga, e intervinieron 24.000 euros en efectivo así como dispositivos electrónicos y joyas, todo ello oculto en diferentes dobles fondos en el interior del vehículo.

Delincuencia itinerante

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche, donde sustrajeron unos 8.800 euros en efectivo. Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a los presuntos autores y constataron que era un grupo criminal dedicado a cometer robos y con carácter itinerante.

Los sospechosos realizaron varios viajes a Baleares para cometer delitos. En Ibiza sustrajeron 60.000 euros de un furgón blindado y en Menorca presuntamente perpetraron también al menos un robo en el interior de un vehículo. Los delincuentes viajaban en ferry con la caravana hasta las islas, cometían los robos y se marchaban poco después, lo que dificultaba mucho su localización.

Los investigadores detectaron que se desplazaban siempre en autocaravana, carecían de domicilio España y estaban especializados en dos delitos en concreto, el robo con fuerza y hurtos de caja fuerte así como el robo con fuerza en interior de vehículo. Para cometer los hechos, siempre en zonas de alto poder adquisitivo y turístico, actuaban de forma coordinada y realizaban labores de vigilancias previas y seguimientos, siendo su objetivo la sustracción de dinero, joyas o dispositivos electrónicos para su posterior receptación en el mercado negro. Todos ellos disponían de ,ultitud de identidades y documentaciones falsa. Uno de ellos tenía hasta 24 identidades diferentes.

Un policía examina la autocaravana en busca de dinero escondido. / CNP

25 hechos robos en toda España

Finalmente los agentes detectaron el desplazamiento en autocaravana del grupo desde Niza –su lugar de residencia- hasta la Costa del Sol para la probable comisión de más hechos delictivos. Finalmente fueron localizados y detenidos los cuatro integrantes en Benalmádena donde se realizó la entrada y registro del vehículo. Los policías encontraron varios dobles fondos en el vehículo, donde ocultaban el dinero y efectos provenientes de los robos. En total se intervino 24.000 euros en efectivo, 1.000 en diversa moneda extranjera, una moneda de oro de cien francos, numerosos dispositivos electrónicos de gran valor y diversas joyas.

De todas las gestiones practicadas, los agentes han podido esclarecer 25 robos cometidos en Baleares, Alicante, Málagay la Comunidad de Madrid, con un perjuicio económico valorado en unos 200.000 euros. Los cuatro detenidos han ingresado en prisión.