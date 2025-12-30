Asistencia a una parturienta en Alcúdia: "Un ejemplo de entrega y de ayuda a la ciudadanía en situaciones de urgencia"

"Esta intervención pone de relieve la entrega de los agentes de la Guardia Civil, que además de velar por la seguridad ciudadana desempeñan un papel especial en la atención a la ciudadanía en situaciones de especial urgencia y vulnerabilidad". Un comunicado oficial de la Benemérita valora así el servicio que los componentes de un coche patrulla y dos motoristas de Tráfico llevaron a cabo en la víspera de Navidad, cuando escoltaron desde Alcúdia al hospital de Inca a un coche en el que iba una mujer a punto de dar a luz. Tanto la madre como el bebé se encuentran bien, mientras que el padre no escatimaba palabras de agradecimiento: "Si no llega a ser por ellos no habríamos llegado a tiempo".

Los hechos, como adelantó en exclusiva Diario de Mallorca, ocurrieron el pasado día 24 sobre el mediodía. La pareja, Alejandra y Victor, vecinos de Alcúdia, estaban esperando su segundo hijo en común. El nacimiento estaba previsto para el día 1, pero se adelantó. Alejandra se puso de parto, por lo que fueron a dejar a su hijo mayor, de dos años, en la casa de su abuela antes de partir hacia el hospital.

Sin embargo, la mujer rompió aguas antes de salir de Alcúdia. "Ahí me di cuenta de que no íbamos a llegar a tiempo al hospital", explicaba el padre, sobre todo porque el tráfico era muy denso. El hombre vio entonces una patrulla de la Guardia Civil que estaba realizando un control ordinario en la rotonda de salida de la ciudad, se detuvo a su lado y les gritó: "¡Por favor, ayudadme a llegar al hospital! Dios mío que no llego".

En cuanto los guardias se percataron de lo que ocurría saltaron al coche patrulla y le pidieron al hombre que les siguiera. Con las sirenas y los luminosos encendidos emprendieron el camino a toda velocidad hacia Inca, mientras alertaban a su central de lo que ocurría. Poco después, a la altura del kilómetro 48 de la carretera, fueron relevados por dos motoristas de la Guardia Civil de Tráfico".

"Una de las motos se puso delante de mi coche, abriendo paso, y la otra detrás", relataba Victor. De esta manera lograron llegar al hospital "en cuestión de siete u ocho minutos, y justo a tiempo, porque el bebé estaba naciendo ya".

Víctor y Alejandra, junto a su bebé recién nacido, en su casa de Alcúdia. / B.RAMON

La madre fue atendida de inmediato en el centro sanitario. El parto se desarrolló sin mayores problemas y al día siguiente toda la familia, junto al nuevo miembro, pudo volver a su casa en Alcúdia. "No sé a qué velocidad fuimos, no me paré a mirarlo, pero fuimos rápido", comentó el padre al día siguiente, ya más tranquilo. La Guardia Civil destaca que la escolta al vehículo se llevó a cabo de forma segura y lo más eficaz posible para llegar cuanto antes al hospital.