Rescatan a un excursionista de 84 años con un golpe en la cabeza en cala Déntol, en Artà
Palma
Los Bomberos de Mallorca han rescatado este domingo a un excursionista de 84 años que se ha dado un fuerte golpe en la cabeza en una caída cuando se encontraba en cala Déntol, en el municipio de Artà.
A consecuencia de la caída, el senderista ha sufrido una herida sangrante en la cabeza, han informado los Bomberos de Mallorca, que han acudido desde el parque de Artà.
El suceso ha ocurrido poco antes del mediodía y el excursionista ha sido evacuado con pronóstico leve al Hospital Son Espases por el helicóptero de los Bomberos de Mallorca, la Milana, al que ha podido subir por su propio pie ya que en ningún momento ha llegado a perder el sentido.
