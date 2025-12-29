La Policía Local de Palma interviene un arsenal de armas blancas en una furgoneta

Una patrulla de la Unitat Nocturna de la Policía Local de Palma intervino en la noche del viernes un arsenal de armas blancas que un individuo llevaba en el interior de su furgoneta. Entre ellas había una espada, un hacha de carnicero, un palo de golf y varios cuchillos. Los agentes le abrieron un acta con una propuesta de sanción por posesión de armas prohibidas y se incautaron de ellas.

Según informan desde la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las once de la noche del viernes, cuando una patrulla de la Unitat Nocturna que circulaba por la calle Aragón se percató de que el conductor de una furgoneta realizaba una maniobra extraña para intentar eludirles. Los agentes fueron tras el vehículo sospechoso y le interceptaron en la calle Gabriel Alzamora.

Al examinar el interior de la furgoneta, los policías fueron encontrando diversas armas blancas repartidas por su interioer. Había una espada, un hacha de carnicero, un palo de golf metálico, un martillo, un cincel y varios cuchillos. Los policías llegaron a la conclusión de que se trataba de objetos destinados a ser utilizados como armas, por lo que abrieron una propuesta de sanción contra su propietario y se los incautaron.