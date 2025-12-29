Investigada por realizar compras en Palma con una tarjeta robada

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma ha finalizado una investigación que ha permitido identificar a una mujer uruguaya de 49 años como presunta autora de un delito de estafa informática. La investigada presuntamente sustrajo una tarjeta de débito y luego realizó diversas compras con ella, por valor de más de doscientos euros.

Los hechos se iniciaron el pasado 24 de diciembre, cuando un hombre denunció la sustracción de su tarjeta bancaria. Según manifestó, esa misma noche había conocido a la mujer y se habían hospedado juntos en un hotel de la calle 31 de Diciembre. Al despertar, la mujer había desaparecido con su tarjeta, con la que se efectuaron compras fraudulentas por valor de 228,9 euros.

La investigación de la Sala de Atestados se centró en el análisis de los extractos bancarios y las grabaciones de las cámaras de seguridad de los comercios. Las gestiones permitieron obtener imágenes claras de la mujer realizando los pagos con la tarjeta sustraída en diversos establecimientos.

Además, los agentes contactaron con los comercios, quienes confirmaron que la tarjeta utilizada por la mujer coincidía con la descripción de la denunciada. Con todas las pruebas recabadas, se logró la plena identificación de la presunta autora.

La mujer fue citada en dependencias policiales en calidad de investigada y se acogió a su derecho a no declarar. La Sala de Atestados ha remitido el atestado completo al Juzgado de Instrucción de Guardia.