Encuentran un cadáver cerca de la playa de Cala Millor
El cuerpo ha aparecido flotando este lunes por la mañana
Macabro descubrimiento cerca del paseo marítimo de Cala Millor. La hija de Bernd Paetzold, lector de Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, ha hecho un horrible descubrimiento mientras corría este lunes, 29 de diciembre, por la mañana.
Desde el paseo marítimo, cerca de Punta de n'Amer, ha visto el cuerpo aparentemente sin vida de un hombre flotando en la superficie del agua. La mujer ha alertado entonces a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar de los hechos se han personado agentes de la Guardia Civil, que han recuperado el cuerpo del agua con una lancha neumática y lo han trasladado a Cala Rajada, donde se le practicará la autopsia.
Por ahora no se conocen más detalles sobre la identidad del hombre .
- De la Fuente sigue a Leo Román: Hace diecisiete años que la selección española absoluta no lleva a ningún jugador del Mallorca
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- Los padres escoltados de Alcúdia a Inca para dar a luz a su hijo: «Si no es por la Guardia Civil no hubiéramos llegado a tiempo al hospital»
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
- El Palma Futsal vuelve a ser el rey de Europa y del mundo
- Cómo comprar una villa de lujo en sa Ràpita por 179.000 euros, aunque sólo para usar 44 días al año
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- ‘La Fuerza de Álvaro’, tras tocarle el quinto premio de la Lotería de Navidad: “Nos vamos a ver la Fórmula Uno a Madrid”