Encuentran un cadáver cerca de la playa de Cala Millor

Macabro descubrimiento cerca del paseo marítimo de Cala Millor. La hija de Bernd Paetzold, lector de Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, ha hecho un horrible descubrimiento mientras corría este lunes, 29 de diciembre, por la mañana.

Desde el paseo marítimo, cerca de Punta de n'Amer, ha visto el cuerpo aparentemente sin vida de un hombre flotando en la superficie del agua. La mujer ha alertado entonces a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar de los hechos se han personado agentes de la Guardia Civil, que han recuperado el cuerpo del agua con una lancha neumática y lo han trasladado a Cala Rajada, donde se le practicará la autopsia.

Por ahora no se conocen más detalles sobre la identidad del hombre .