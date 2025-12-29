Detenidos dos menores por robar en tres domicilios de Manacor en tres días

Agentes de la Policía Nacional de Manacor han arrestado a dos menores como presuntos autores de tres robos con fuerza en domicilios de la ciudad, cometidos en un intervalo de tiempo de tres días.

Según informa la Policía Nacional, entre el jueves y domingo pasado recibieron tres denuncias por robos con fuerza en domicilios de Manacor. En todos los casos los ladrones aprovechaban que los moradores habían salido.

Una vez recogidas las manifestaciones de los perjudicados, los agentes de Policía Nacional, pudieron confirmar que los robos se habrían cometido de día, ya que todos coincidieron que se habían percatado de los hechos al volver a sus viviendas pasadas las ocho de la tarde.

Los ladrones habían utilizado un mismo “modus operandi” para cometer los robos. Elegían siempre plantas bajas y unifamiliares, y accedían a su interior por las puertas o ventanas, que forzaban con algún objeto metálico. Una vez dentro se apoderaban de cualquier objeto de valor del interior.

En uno de los robos, la moradora de la vivienda, informó que el día de los hechos había observado a dos jóvenes merodeando por la zona en actitud sospechosa, mirando hacia las viviendas y al interior de los coches estacionados.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la detención de los ladrones, y establecieron dispositivos de vigilancia en varias zonas de la localidad.

Finalmente lograron identificar a los dos sospechosos, que resultaron ser menores de edad. Los dos fueron localizados en el domicilio de uno de ellos. Los agentes les detuvieron y trasladaron hasta dependencias policiales. En el momento del arresto los agentes intervinieron gran parte de los efectos y joyas sustraídas, que fueron reconocidas por las víctimas de los robos.

La investigación sigue abierta ya que se han localizado otros efectos, también presumiblemente robados, pero de procedencia desconocida. Los policías sigen realizando gestiones para localizar a los proietarios.