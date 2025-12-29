El asesinato machista de Puigpunyent acaba archivado

La violencia machista no se detiene en la isla. El pasado 19 de marzo, un anciano de 82 años, Benet M.O., presuntamente asesinó de un disparo en la espalda con una escopeta de caza a su esposa, Joana B. J., de 79 años, cuando ella dormía en el domicilio familiar en Puigpunyent. Fue el primer crimen de violencia de género de 2025 en Mallorca. El octogenario acusado se pegó un tiro en el abdomen y simuló un suicidio pactado, pero ese mismo día recibió el alta hospitalaria y fue detenido por la Guardia Civil.

Dos días después, Benet M.O., un conocido empresario textil dedicado a las pieles y aficionado a la caza, ingresó en prisión tras negarse a declarar ante la magistrada especializada en violencia sobre la mujer. Nunca dio su versión de los hechos ante los tribunales. A los tres meses de ser encarcelado, el 21 de junio de 2025, el supuesto asesino falleció en el hospital de Son Espases debido a una grave enfermedad. Precisamente, el día anterior el magistrado instructor le dejó en libertad por razones humanitarias ante el delicado estado de salud en el que se encontraba. Los médicos que le trataban ya habían advertido de que le quedaban pocos días de vida.

Tras la muerte de Benet M.O., el juez que investigaba el crimen machista de Puigpunyent cerró el caso. Declaró extinguida la acción penal contra el único encausado, una vez fallecido, y acordó el sobreseimiento libre del procedimiento. La causa fue archivada y se alzaron las medidas de protección que tenían los hijos del matrimonio. El juzgado había prohibido al presunto asesino comunicarse con sus hijos, así como aproximarse a ellos.

Los investigadores recopilaron pruebas contra el anciano que apuntaban a un crimen machista, que había sido premeditado, y también a una posible situación de maltrato anterior hacia su mujer. No constaban denuncias previas en la pareja por violencia de género. La Guardia Civil le encontró una gran cantidad de armas y munición en casa. La Audiencia de Palma, cuando confirmó la prisión provisional para él, señaló la presunta relación del crimen con la inminente venta de la casa de la que eran propietarios la víctima y uno de sus hijos.

Cuchilladas en Costitx

Por otro lado, el pasado 30 de noviembre de madrugada hubo que lamentar otro brutal episodio de violencia machista a las afueras de una casa de campo de Costitx donde se celebraba una fiesta. Un hombre de 31 años esperó a que saliera su expareja y presuntamente la intentó asesinar a puñaladas. Le asestó más de 30 cuchilladas, las más graves en el cuello.

La joven, que tenía una orden de protección en vigor que impedía al acusado acercarse a ella por una denuncia anterior de maltrato, ingresó en la UCI de Son Espases en estado muy grave. Su estado mejoró. Mientras, su atacante, que se autolesionó, fue a prisión en diciembre por orden judicial.

En enero de 2025, la Audiencia de Palma celebró el primer juicio de Balears en el que se pidió la pena de prisión permanente revisable al asesino machista de sa Pobla Ali Khouch, que estranguló a su mujer embarazada y a su hijo de 7 años en 2021. El acusado fue sentenciado a 25 años de cárcel y a prisión permanente, la primera condena de este tipo en las islas, que ya ha sido confirmada por el Tribunal Supremo.

Balears sigue liderando la tasa de violencia de género en España, con 25 denuncias por maltrato al día, según el informe del tercer trimestre de 2025. Cerca de 400 mujeres se acogieron a la dispensa del deber de declarar en las islas, un 45% más que en 2024. Las denuncias por violencia machista también subieron un 3,3%. Los jueces de las islas no suelen colocar pulseras antimaltrato, tan cuestionadas este año, salvo en casos excepcionales de gravedad.