Arrestan a un joven con una moto robada tras una peligrosa persecución en Palma

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a un joven argelino por robar una moto e intentar escapar a toda velocidad de una patrulla, sin respetar semáforos y provocando situaciones de grave peligro para el tráfico.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron en la madrugada del pasado jueves. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que realizaban labores de prevención de la delincuencia por la zona centro de Palma, observaron a un joven que conducía una motocicleta sin casco y a gran velocidad.

El motorista, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida realizando maniobras evasivas con la clara intención de escapar de los agentes, alejándose a gran velocidad en dirección a la calle Manuel Azaña.

En su huida el joven hizo caso omiso a las señales de tráfico, se saltó en rojo varios semáforos y desoyó las indicaciones de los agentes, poniendo en serio peligro su integridad física y la del resto de viandantes y conductores con los que se iba cruzando.

Los policías al observar la actitud del joven y la gran velocidad con la que se alejaba y al sospechar que hubiera cometido algún delito, fueron detrás suyo, hasta que finalmente se metió en un aparcamiento público, donde abandonó la motocicleta y trató de escapar a la carrera por las calles adyacentes.

Una patrulla de paisano interceptó al joven cuando huía. Posteriores comprobaciones permitieron confirmar que la moto con la que circulaba había sido sustraída pocas horas antes.

Los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de hurto de uso de vehículo y un delito contra la seguridad vial, y le trasladaron a dependencias policiales.

Posteriormente la Policía localizó al dueño de la moto, que se hizo cargo de ella.