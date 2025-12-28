Dos detenidos por falsificar un documento para poder trabajar en Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Palma que están acusados de un delito de falsedad documental, una operación en la que también han intervenido los inspectores de Trabajo.

Fuentes policiales han indicado que esta semana los agentes del Grupo IV de la Brigada de Extranjería, junto a la Inspección de Trabajo, acudieron a un establecimiento hotelero de la playa de Palma. Allí se estaba realizando un proyecto de reforma y los agentes querían verificar y comprobar la documentación personal y laboral de los trabajadores, además de garantizar que se cumpliera la normativa sobre seguridad social, empleo y extranjería.

En el operativo se llegaron a identificar un total de 61 trabajadores, que pertenecían a once empresas, tanto del contratista principal, como de algunas subcontratas. En esta verificación se descubrió que un trabajador estaba utilizando la identidad de otra persona,que precisamente estaba contratada por una de las empresas inspeccionadas.

Al comprobar estas irregularidad la Policía procedió a la inmediata detención de las dos personas, acusadas de un delito de falsedad documental.

Posteriormente, los agentes también se trasladaron a la localidad de Artà. Allí se realizó una inspección en el interior de un restaurante, donde en ese momento estaba cerrado, pero en su interior se estaba celebrando una fiesta. Los policías identificaron a los trabajadores del negocio, que actuaban como camareros y de pinchadiscos. Ninguno de ellos estaba dado de alta en la Seguridad Social. Por ello, se procedió a presentar una denuncia.

La Policía Nacional recuerda que mantiene su compromiso en la lucha contra la explotación laboral, el uso fraudulento de documentación y las prácticas irregulares que afectan a trabajadores en situación vulnerable. Todas estas operaciones se realizan en colaboración con otros organismos competentes en la materia laboral, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales dignas y al mismo tiempo prevenir cualquier forma de abuso o fraude en el ámbito laboral.