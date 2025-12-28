Dos detenidos por la agresión sexual a una joven en un parque de Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos en Palma, que están acusados de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia. Primero se detuvo a uno de los sospechosos y diez días más tarde al segundo. Ambos han ingresado en prisión acusados de estos dos graves delitos.

Según han detallado fuentes policiales los hechos ocurrieron en Palma el pasado mes de noviembre. Fue la propia víctima quien acudió a las dependencias policiales para denunciar la agresión sufrida que tuvo lugar en los alrededores del llamado parque “Wifi”, en Palma. La joven dijo que los autores de la agresión eran unos chicos jóvenes.

En su relato explicó que ella utilizaba un patinete para desplazarse y en el momento de los hechos se dirigía a su casa. Sin embargo, se encontró en su camino con un grupo de jóvenes, que la acorralaron y la obligaron a detener su marcha. Cuando se bajó del patinete, uno de los individuos mostró una gran violencia, ya que empujó a la chica contra un coche, mientras que otro de ellos la agarró con fuerza por las manos y por la cabeza, con el objetivo de que no pudiera escapar del lugar. La mujer no pudo hacer nada para resistirse ante la superioridad física de los dos jóvenes.

En su relato a la Policía, la víctima explicó que, estando totalmente a merced de los jóvenes, inmovilizada y amenazada con frases muy agresivas, otros dos de los jóvenes comenzaron a agredirla sexualmente. Empezaron a realizarle tocamientos en sus partes íntimas. La mujer refirió que en un momento determinado incluso llegó a temer por su vida, ya que los individuos estaban actuando con una violencia extrema.

Ante el ataque la reacción de la mujer fue empezar a gritar pidiendo que alguien le ayudara. Su reacción debió asustar a los agresores, que decidieron soltarla y marcharse. Dos de ellos se dieron a la fuga con el patinete de la víctima, a la que abandonaron en el suelo.

A partir de la denuncia los agentes de la UFAM iniciaron una investigación. A través de una serie de gestiones se logró identificar a dos de los sospechosos, dictándose una orden de búsqueda y detención.

El primero de los sospechosos fue interceptado en el interior de la estación del tren de Palma. Días más tarde, en concreto el pasado sábado, se logró localizar al segundo presunto agresor sexual. Se le identificó en un operativo de prevención de la delincuencia que se realizó en la barriada de Son Gotleu, en Palma. Se identificó a un sospechoso y se comprobó que era el joven al que estaban buscando. Por ello, se le detuvo y se le trasladó a las dependencias policiales. Los dos sospechosos, tras declarar ante el juez, ingresaron en prisión acusados de agresión sexual y robo con violencia. La Policía no descarta que puedan producirse nuevas detenciones.