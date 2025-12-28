Detenido en Palma por causar graves daños en la terraza de un bar

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 58 años de edad, acusado de destrozar la terraza de un bar y posteriormente amenazar al propietario. El individuo lanzó sillas y mesas, golpeó la pared del local hasta que consiguió realizar dos agujeros y posteriormente amenazó de muerte al dueño del negocio.

Fuentes policiales han señalado que los hechos ocurrieron en la noche del pasado día 22 en la calle Gaspar Sabater. Sobre las diez de la noche la centralita policial recibió un aviso, solicitando la presencia de una patrulla a la citada calle, ya que había un cliente que estaba realizando graves destrozos en el local.

Cuando los agentes de la Unidad de Intervención Inmediata llegaron al lugar de los hechos se encontraron con un individuo que mostraba un estado de gran excitación, que estaba golpeando la pared exterior del bar.

Los policías se entrevistaron con el dueño del negocio, que detalló que el cliente había reaccionado de manera muy violenta cuando le dijo que ya no le iba a servir más bebidas alcohólicas. A partir de ese momento empezó a lanzar las mesas y las sillas de la terraza, poniendo en peligro al resto de clientes y a los viandantes. En esta reacción violenta golpeó la pared del negocio, provocando dos agujeros.

Al individuo no le bastó con provocar estos destrozos, sino que también, según apuntan fuentes policiales, amenazó de muerte al propietario, que tuvo que refugiarse en el interior del local junto a otras personas.

La detención del sospechoso no fue sencilla, ya que el hombre mantuvo una actitud muy agresiva, hasta el extremo de que tuvo que ser reducido a la fuerza. A partir de ese momento fue detenido y trasladado a las dependencias policiales. Tras las correspondientes diligencias policiales realizadas en la Sala de Atestados, el arrestado fue puesto a disposición del juzgado de guardia.