Palma
Sorprendidos robando en dos vehículos en Son Gotleu
Agentes de la Policía les capturaron pese a que intentaron escapar a la carrera
La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres, un español y un marroquí, poe robar en el interior de una furgoneta y otro vehículo estacionado en una calle de la barriada de Son Gotleu de Palma. Los hechos en la capital balear se produjeron el pasado miércoles de madrugada, cuando una patrulla en un vehículo de paisano observó una furgoneta con el cristal de la puerta del copiloto roto y la puerta abierta. Los agentes encontraron dentro a un individuo, que se escapó corriendo junto a otro hombre que estaba desvalijando el coche de al lado. Tras comunicarlo al resto de patrullas, una de ellas localizó a individuo que encajaba con la descripción de uno de los sospechosos, que fue arrestado pese a que intentó huir. Otros policías localizaron, cerca de donde se había producido los robos, al otro hombre escondido entre unas plantas. Los presuntos autores habían dejado una barra de hierro que habrían utilizado para fracturar el cristal, y otros objetos como un pasamontañas, ganzúas, tijeras o una navaja suiza.
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"
- Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio
- El lado oculto del éxito turístico en Mallorca: los municipios con más hoteles y menos ingresos
- El Mallorca busca un sustituto de Dani Rodríguez
- Son Sardina celebrará las campanadas de fin de año el día 27 de diciembre