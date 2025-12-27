Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorprendidos robando en dos vehículos en Son Gotleu

Agentes de la Policía les capturaron pese a que intentaron escapar a la carrera

Un agente de la Policía Nacional en Palma.

Un agente de la Policía Nacional en Palma. / CNP

EP

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres, un español y un marroquí, poe robar en el interior de una furgoneta y otro vehículo estacionado en una calle de la barriada de Son Gotleu de Palma. Los hechos en la capital balear se produjeron el pasado miércoles de madrugada, cuando una patrulla en un vehículo de paisano observó una furgoneta con el cristal de la puerta del copiloto roto y la puerta abierta. Los agentes encontraron dentro a un individuo, que se escapó corriendo junto a otro hombre que estaba desvalijando el coche de al lado. Tras comunicarlo al resto de patrullas, una de ellas localizó a individuo que encajaba con la descripción de uno de los sospechosos, que fue arrestado pese a que intentó huir. Otros policías localizaron, cerca de donde se había producido los robos, al otro hombre escondido entre unas plantas. Los presuntos autores habían dejado una barra de hierro que habrían utilizado para fracturar el cristal, y otros objetos como un pasamontañas, ganzúas, tijeras o una navaja suiza.

