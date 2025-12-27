Investigada una conductora ebria tras un choque frontal con otro coche en Palma

Una conductora ebria invadió el carril contrario y chocó de frente con su coche contra otro turismo en Palma. Cuando el marido de la infractora se acercó a recoger a su esposa en un vehículo, con los dos hijos de la pareja, este también dio positivo en la prueba de alcoholemia. Agentes de la Policía Local han investigado a la mujer por un presunto delito contra la seguridad vial, al provocar un accidente bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 20 de diciembre en el Camí Vell de Bunyola. La conductora de un coche circulaba en sentido a Marratxí cuando invadió el carril contrario, tras atravesar la línea doble continua. A continuación chocó de frente contra otro vehículo. Como consecuencia del violento impacto,el turismo conducido por la mujer retrocedió diez metros y se subió a la acera.

Hasta el lugar del siniestro se trasladaron rápidamente agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma. Estos le realizaron la prueba de alcoholemia a la conductora, que dio un resultado de 0,63 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Este resultado unido a la conducción errática de esta derivó en la instrucción de diligencias. Además, los policías constataron que esta no había realizado el curso de reeducación y sensibilización vial tras una sentencia penal previa.

Positivo también del esposo

En el transcurso de la actuación policial, el marido de la infractora se personó en el lugar conduciendo un coche, con los dos hijos de la pareja, con la intención de recogerla. Al presentar el esposo también síntomas de haber consumido alcohol, le realizaron también la prueba de alcoholemia. El test dio positivo administrativo y fue denunciado.