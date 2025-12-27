FOTOS | Desalojan a unos 60 vecinos por el incendio de un garaje en un edificio de Sa Coma
Biel Capó
Ver galería >
Se ha declarado poco antes de las 9 de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento del edificio
FOTOS | Desalojan a unos 60 vecinos por el incendio de un garaje en un edificio de Sa Coma
B. Capó
Se ha declarado poco antes de las 9 de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento del edificio
FOTOS | Desalojan a unos 60 vecinos por el incendio de un garaje en un edificio de Sa Coma
B. Capó
Se ha declarado poco antes de las 9 de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento del edificio
FOTOS | Desalojan a unos 60 vecinos por el incendio de un garaje en un edificio de Sa Coma
B. Capó
Se ha declarado poco antes de las 9 de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento del edificio
FOTOS | Desalojan a unos 60 vecinos por el incendio de un garaje en un edificio de Sa Coma
B. Capó
Se ha declarado poco antes de las 9 de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento del edificio
FOTOS | Desalojan a unos 60 vecinos por el incendio de un garaje en un edificio de Sa Coma
B. Capó
Se ha declarado poco antes de las 9 de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento del edificio
FOTOS | Desalojan a unos 60 vecinos por el incendio de un garaje en un edificio de Sa Coma
B. Capó
Se ha declarado poco antes de las 9 de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento del edificio