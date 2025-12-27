Una falsa asesora estafa más de 10.000 euros en Palma con el rescate de un fondo de inversión

Una falsa asesora de una gestoría se hizo con una suma de 10.200 euros por una supuesta operación de rescate de un fondo de inversión, que nunca llegó a realizar. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a esta joven, con antecedentes por haber perpetrado fraudes similares, como presunta autora de un delito de estafa.

La mujer se presentaba en su entorno social y de amistades como supuesta gestora de una asesoría. De hecho les hacía creer a sus víctimas que tenía amplios conocimientos en este ámbito. En esta ocasión se ofreció a gestionar el supuesto rescate de un fondo de inversión de la pareja de su compañera de piso. El afectado trataba de reclamar una suma invertida en una sociedad mercantil en concurso de acreedores.

La estafadora se aprovechó de esta circunstancia y solicitó a la pareja de su compañera de piso la documentación sobre el fondo de inversión que pretendía rescatar. La víctima le entregó una solicitud de reclamación de los fondos con la convicción de que esta iba a realizar los trámites para proceder al rescate. A los pocos días, la joven le pidió el abono de 850 euros en efectivo con la excusa de abonar impuestos por dicha inversión a la Agencia Tributaria, debido a los supuestos beneficios obtenidos.

Cuando habían transcurrido unos días, la falsa gestora le volvió a solicitar, también en efectivo, la cantidad de 1.600 euros más. Esta argumentó que esta suma era para abonar la totalidad de los impuestos gravados por la Agencia Tributaria. Esta adujo que el dinero del fondo de inversión que pretendía rescatar era mayor del que ella creía. En ningún momento le entregó un justificante de estos abonos liquidados.

Posteriormente, esta joven le volvió a pedir más dinero. En esta ocasión la suma respondía a supuestos trámites realizados por el jefe de su gestoría, honorarios del gestor y las operaciones realizadas por ella. La cantidad ascendía a 6.520 euros.

Cuando el afectado le solicitó el estado del rescate del fondo de inversión, esta siempre dilataba en el tiempo y demoraba el momento de entrega del mismo. Esta se excusaba en que supuestamente se trataba de un trámite lento. Asimismo esta le solicitó a la víctima su teléfono móvil para ver el estado del rescate del fondo de inversión. El denunciante le facilitó su terminal.

11 operaciones no consentidas

Al no tener la víctima el menor conocimiento del estado de la gestión de la operación del rescate del dinero del fondo de inversión, comenzó a sospechar de que podría tratarse de un fraude por parte de la compañera de piso de su pareja. También observó que en la plataforma de su entidad bancaria se habían efectuado 11 operaciones sin su consentimiento. Se trataba de transferencias y bizum desde su cuenta a la de la falsa gestora por un importe total de 10.200 euros.

Tras comprobar que los fondos no habían sido rescatados, el afectado se personó en dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia. Investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional se encargaron del caso. Estos averiguaron que esta joven ya había utilizado un modus operandi similar de fraude en otras ocasiones y contaba con antecedentes por este motivo. Una vez localizada, esta mujer fue detenida por un presunto delito de estafa.