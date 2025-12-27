Desalojan a unos 60 vecinos por el incendio de un garaje en un edificio de sa Coma
Se ha declarado poco antes de las 9 de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento del edificio
Los Bomberos de Mallorca y la Policía Local han desalojado preventivamente este sábado a unos 60 vecinos de un edificio de apartamentos de seis plantas situado en sa Coma, en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar, por un incendio que se ha originado en un aparcamiento subterráneo.
Los servicios de emergencias han atendido a 22 personas por inhalación de humo, 5 de ellos policías locales.
El incendio se ha declarado poco antes de las 9 de la mañana en un vehículo estacionado en el aparcamiento del edificio situado en la calle Ficus, en Sa Coma, han informado los Bomberos de Mallorca, que han actuado con bomberos de los parques de Manacor, Artà y Alcúdia.
Como medida preventiva, unas 60 personas han sido desalojadas y otros vecinos han permanecido confinados en sus viviendas, mientras lo bomberos trabajaban en la extinción.
A las 9.45 horas, el incendio se ha declarado controlado, si bien siguen los trabajos de control de humo y ventilación.
