Cuarenta viviendas del edificio incendiado en sa Coma han quedado precintadas por daños estructurales

Un total de 25 personas evacuadas han sido realojadas en el polideportivo municipal

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Las cuarenta viviendas del bloque más afectado por el incendio de un coche en el aparcamiento subterráneo de un edificio en sa Coma han quedado precintadas, al presentar daños estructurales. El fuego ha afectado tanto al cableado como a las tuberías de agua potable y de fecales. Hasta dentro de unos tres o cuatro días, una vez que el arquitecto municipal las haya inspeccionado, se podrá determinar si es viable o no que puedan regresar a sus hogares. Otro punto que ha resultado especialmente afectado es el aparcamiento, donde se ha iniciado el fuego en un coche. Este también permanece completamente precintado.

El incendio ha afectado a dos bloques de viviendas de este complejo de la calle Ficus de sa Coma, en Sant Llorenç des Cardassar. Medio centenar de personas residentes en uno de estos inmuebles, compuesto por cuarenta domicilios, han sido las más perjudicadas por la acción del fuego. De estos residentes, 25 han sido realojados en el polideportivo municipal, al carecer de otro lugar donde alojarse. Mientras que la otra mitad se han instalado en casa de familiares y amigos.

Mientras que las otras personas que habían sido desalojadas del otro bloque afectado en menor medida, solo por el humo, han podido retornar a sus respectivos domicilios. Eso sí, una vez que la humareda acumulada se había disipado por completo del interior de los inmuebles.

Evitar que se reavive el fuego en las baterías

Por su parte, los bomberos han sacado el coche donde se ha originado el incendio al exterior. Al tratarse de un coche eléctrico, el riesgo de que el fuego se reavivara en las baterías es muy elevado.

Durante la evacuación de los vecinos por el fuego, las asistencias sanitarias del Ib-salut han instalado un hospital de campaña donde se han atendido a 23 personas afectadas por inhalación de humo. Entre estos a 19 pacientes, entre los que había dos guardias civiles y cinco policías locales, se les ha dado el alta 'in situ' mientras que a otros cuatro se les ha trasladado al hospital de Manacor en estado leve.

