Seis de los nueve detenidos por el altercado en un avión en Palma quedaron libres en España

Seis de los nueve ciudadanos marroquíes que fueron detenidos el pasado 11 de diciembre por la Guardia Civil tras protagonizar un altercado en el interior de un avión que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Palma, donde había aterrizado para atender a una mujer embarazada, quedaron finalmente en libertad y en España, aunque varios de ellos están en situación irregular. En un principio el incidente llevó a los agentes de las fuerzas de seguridad a pensar que podría tratarse de un «avión patera». Y aunque inicialmente parece que la emergencia sanitaria fue real, el resultado es que la mayoría de los viajeros consiguió el objetivo que al parecer pretendía: entrar en la Unión Europea. El juzgado además ha archivado la causa contra todos ellos por desórdenes públicos.

Tras ser detenidos y quedar libres el 12 de diciembre, la Policía les ofreció dos alternativas: o regresar esa misma noche a su país o ingresar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la península. Solo tres de ellos aceptaron quedarse e ingresar en el CIE, pero a la hora de gestionar su traslado, la Policía se encontró con que todos los centros están saturados, así que tuvo que dejarles en libertad mientras se incoa su expediente de expulsión. Uno de ellos comentó que iba a marcharse a Eivissa, donde tiene familia, y los otros apuntaron su intención de continuar viaje a la península.

Mientras tanto, otro de los migrantes que debía volver a su país provocó un nuevo altercado a la salida de los juzgados de Palma. Primero se peleó con algunos de sus compatriotas y luego se enfrentó a los policías, así que volvió a ser arrestado, en este caso por un delito de atentado. Al día siguiente volvió a ser conducido al juzgado y quedó libre, aunque en situación irregular en España.

De los otros cinco que iban a ser trasladados a la madrugada siguiente a su país, hubo dos que pidieron asilo por motivos políticos, que les fue concedido de forma provisional. De manera que consiguieron eludir el regreso y se quedaron también en España.

Así que finalmente, de los nueve detenidos aquella noche solo tres fueron devueltos a su país. Los otros seis quedaron en libertad en España.

El incidente ocurrió sobre las ocho de la tarde del pasado 11 de diciembre, en el interior de un avión de la compañía Air Arabia que debía cubrir la ruta Rabat-Estambul. El avión había aterrizado de urgencia en Palma porque al parecer una pasajera embarazada había roto aguas.

Según explicaron posteriormente varios de los detenidos, tras este aterrizaje estuvieron varias horas parados en Son Sant Joan (al parecer porque los pilotos habían superado el horario permitido) sin que nadie les diera información. Finalmente se habría producido un enfrentamiento violento entre tripulantes y pasajeros que llevó al piloto a abortar el despegue y a solicitar la intervención de las Fuerzas de Seguridad. Agentes de la Guardia Civil se llevaron detenidos a nueve de los pasajeros -siete hombres y dos mujeres-.

Inicialmente las fuerzas de seguridad se alarmaron ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un «avión patera» como el que aterrizó en Palma el 5 de diciembre de 2021. Para seis de los nueve detenidos el resultado ha sido el mismo.