Guardias civiles escoltan desde Alcúdia a Inca a un coche con una mujer a punto de dar a luz

Veinticinco kilómetros toda velocidad y en medio de un denso tráfico. Dos motoristas de la Guardia Civil de Tráfico y una patrulla de Seguridad Ciudadana abrieron paso el pasado día de nochebuena a un vehículo en el que iba una mujer a punto de dar a luz, desde Alcúdia al hospital de Inca. Y llegaron justo a tiempo. La mujer dio a luz en el coche, a las puertas del centro médico. Tanto el bebé como la medre se encuentran en buen estado.

Los hechos ocurrieron sobre las doce del mediodía del pasado día 24. Una patrulla de la Guardia Civil se encontraba realizando una vigilancia rutinaria en la rotonda de la avenida de Inca, en Alcúdia, cuando fueron requeridos por el conductor de un turismo Audi Q5, que les pidió ayuda muy nervioso. En el asiento trasero del vehículo estaba su mujer, a punto de dar a luz.

La patrulla se puso inmediatamente en marcha. Encendieron las sirenas y los dispositivos luminosos del vehículo policial y abrieron paso al coche de la pareja, en medio de la lluvia y un denso tráfico, en dirección al hospital de Inca. Los agentes alertaron por radio a su central, que difundió la emergencia entre otras dotaciones de servicio y avisó al hospital, para que lo tuvieran todo preparado ante la inminente llegada de la paturienta.

Dos motoristas de la Guardia Civil de Tráfico asumieron la escolta poco después, a la altura del kilómetro 48 de la carretera de Alcúdia, y el coche patrulla se retiró. Así, el coche con la pareja siguió a toda velocidad, con un motorista de Tráfico delante y otro detrás, con las sirenas encendidas, hasta llegar al hospital de Inca. Pocos minutos después llegaban a la entrada de urgencias del hospital, donde esperaba ya un equipo médico que había sido alertado por la central de la Guardia Civil. Y fue justo a tiempo. La mujer dio a luz en el coche, asistida por varios sanitarios de ambulancias que estaban en el exterior. Inmediatamente fue trasladada al interior del centro, donde esperaba el equipo de urgencias,

Tanto la madre como el bebé se encuentran bien y hoy mismo les dieron el alta. El regalo de Navidad llegó unas horas antes de tiempo.