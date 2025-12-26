Dos compañeros de piso, heridos al pelearse con una barra de hierro y un palo de sombrilla en Palma

Dos hombres que conviven junto a sus familias en un piso de Palma fueron detenidos por la Policía Nacional por enfrentarse a golpes, uno con una barra de hierro y otro con el palo de una sombrilla, y causarse lesiones mutuamente. También acabó detenida la mujer de uno de ellos, por un delito de amenazas.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado lunes. Patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional fueron comisionadas para que acudieran a una calle del barrio de Pere Garau, donde se estaba produciendo una riña entre los moradores de una vivienda, con heridos de diversa gravedad.

Una vez en el lugar los agentes subieron hasta la vivienda donde se estaría produciendo la riña. En el domicilio encontraron a dos hombres y sus mujeres. Los hombres estaban enzarzados en una pelea y tuvieron que ser separados por los agentes, que comprobaron que ambos presentaban heridas de diversa gravedad, por lo que solicitaron asistencia sanitaria.

Las dos parejas explicaron a los agentes que comparten la vivienda desde hace algo mas de un año y que la relación se había ido deteriorando, por lo que las peleas entre ellos eran continuas y ambos se había denunciado anteriormente por amenazas. Hoy habían vuelto a discutir por el uso de una habitación.

La discusión derivó en empujones y manotazos, hasta que los hombres se intercabiaron puñetazos y patadas, y luego utilizaron diversos objetos de la vivienda para golpear al otro. Uno cogió una barra metálica y el otro el palo de una sombrilla, y ambos se hirieron mutuamente.

Tras tomar las manifestaciones de las parejas y ante la gravedad de las heridas que presentaban, los agentes procedieron a la detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones.

Instantes antes de abandonar la vivienda junto con los detenidos, los agentes se percataron de que una de las mujeres presentaba una herida en un dedo. Los policías le preguntaron cómo se la había producido y explicó que la otra mujer la había amenazado de muerte mientras esgrimía un un cuchillo de cocina y que por miedo a que la agrediera empujó el cuchillo con la mano y se provocó el corte.

Los agentes procedieron entonces a la detención de la otra moradora como presunta autora de un delito de amenazas. Los tres detenidos fueron trasladados a la Jefatura de Palma.