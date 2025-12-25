Los servicios de emergencias de Baleares intervienen en 69 incidencias durante la Nochebuena
El 112 gestionó la intervención de las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios en 25 peleas o agresiones registradas durante las celebraciones
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares ha atendido 677 llamadadas desde las ocho de la tarde del día 24 hasta las ocho de la mañana del día de Navidad. De ellas, 69 se referían a diversos incidentes producidos durante las celebraciones navideñas, aunque ninguno de ellos fue grave.
Segú ninforman desde el centro de emertencias, a lo largo de estas doce horas se registraron dieciséis emergencias médicas en establecimientos o en la vía pública, trece peleas, doce agresiones, nueve accidentes de tráfico, cinco casos de amenazas, otros cinco de allanamiento de morada, tres robos, dos casos de conducción peligrosa, dos conflictos vecinales, una caída accidental y un caso de vandalismo.
Por islas, 57 incidentes se han producido en Mallorca (41 en Palma), siete en Ibiza y cuatro en Menorca.
Desde la Dirección General de Emergencias recomiendan unos consejos básicos proporcionados por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 para disfrutar de las fiestas con seguridad:
- Estufas y brasas en interiores. Ventile con frecuencia y no las deje encendidas si no hay nadie en casa o si se va a dormir. Manténgalas alejadas de cortinas y telas.
- Atragantamientos con comida. Vigile especialmente a los niños y a las personas mayores. Precaución con frutos secos enteros, aceitunas y caramelos duros; coma despacio y sentado. Uvas peladas y cortadas.
- Alcohol y conducción. Si bebe, no conduzca. Planifique el transporte o designe previamente a un conductor. El transporte público es una buena solución. Si bebe, busque alternativas: las hay.
- Juguetes. Si llegan regalos, tenga cuidado con las bolsas y las piezas pequeñas, ya que pueden ser peligrosas.
- Petardos y fuegos artificiales. Use solo productos autorizados. No los encienda nunca en espacios cerrados; siempre en el exterior y siguiendo las normas de uso. No manipule los que fallen
