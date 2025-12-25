Los servicios de emergencias de Baleares intervienen en 69 incidencias durante la Nochebuena

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares ha atendido 677 llamadadas desde las ocho de la tarde del día 24 hasta las ocho de la mañana del día de Navidad. De ellas, 69 se referían a diversos incidentes producidos durante las celebraciones navideñas, aunque ninguno de ellos fue grave.

Segú ninforman desde el centro de emertencias, a lo largo de estas doce horas se registraron dieciséis emergencias médicas en establecimientos o en la vía pública, trece peleas, doce agresiones, nueve accidentes de tráfico, cinco casos de amenazas, otros cinco de allanamiento de morada, tres robos, dos casos de conducción peligrosa, dos conflictos vecinales, una caída accidental y un caso de vandalismo.

Por islas, 57 incidentes se han producido en Mallorca (41 en Palma), siete en Ibiza y cuatro en Menorca.

Desde la Dirección General de Emergencias recomiendan unos consejos básicos proporcionados por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 para disfrutar de las fiestas con seguridad: