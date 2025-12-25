Detenida una mujer en Palma por golpear a otra con una botella en la cabeza

Agentes de la Policía Nacional arresataron a una mujer por golpear a otra con una botella en la cabeza en un local de ocio nocturno el pasado lunes en Palma. La víctima sufrió una herida en una ceja y tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital.

Los hechos ocurrieron al pasado lunes por la mañana, en las inmediaciones de la calle Joan Miró, cuando el 091 recibió una llamada en la que explicaba que había una pelea entre mujeres en una sala de fiestas.

Al llegar varias patrullas, un policía nacional fuera de servicio y la persona que había alertado al 091 explicaron que se acababa de producir una riña entre unas chicas. Los agentes vieron rápidamente a la víctima, ya que la joven presentaba una herida sangrante en la ceja derecha. Ante esto, la patrulla solicitó asistencia sanitaria.

Tras entrevistarse con diversos testigos y la víctima, los policías nacionales pudieron averiguar que la presunta autora había golpeado a la víctima, cerca de la zona de los aseos, con una botella en la cabeza. Justo después, la mujer le dio la botella rota a un hombre y varios testigos creyeron que había sido él el autor de la agresión.

Mientras las patrullas hablaban con el joven, algunos de los asistentes a la sala de baile empezaron a rodearles, ya que creían que había sido él había causado las heridas a la víctima . Sin embargo, los agentes pudieron proteger al joven y tranquilizar la situación.

Poco después los policías localizaron a la presunta autora, que fue detenida por un delito de lesiones. Por su parte, una dotación sanitaria trasladó a la víctima a un hospital, ya que precisaba de varios puntos de sutura.