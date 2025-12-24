Seis detenidos por introducir droga en Mallorca mediante envíos postales

La Guardia Civil ha detenido a seis personas -cinco hombres y una mujer- y ha investigado a otras tres -dos hombres y una mujer- como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, por introducir marihuana y hachís en la isla mediante envíos postales. En el transcurso de la investigación los agentes se incautaron de más de treinta kilos de droga.

La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Aeropuerto de Palma detectó a finales del mes de noviembre rutas de suministro de sustancias estupefacientes mediante envíos de mercancías a Baleares, por lo que comenzó una investigación con el fin de proceder a su desmantelamiento. Estas rutas son utilizadas tanto por organizaciones criminales como por pequeños traficantes dedicados al menudeo, los cuales actúan de forma individual y autónoma.

Estas personas empleaban para la venta de las sustancias estupefacientes las redes sociales y una vez acordada la transacción, realizaban envíos de pequeñas cantidades de droga que ocultaban entre ropa, comida y otros objetos. Asimismo,utilizaban identidades falsas en los envíos con el objetivo de dotarse de mayor seguridad ante una posible acción policial.

Como consecuencia de la investigación, los agentes desarrollaron varias actuaciones que dieron lugar a la intervención de 18,5 kilos de hachís y 12,5 kilos de marihuana, sustancias que se encontraban ocultas en el interior de ocho envíos de paquetería. Algunos de estos envíos portaban dispositivos de geolocalización con el fin de controlar el tránsito desde su origen hasta el destino y detectar posibles interferencias o actuaciones policiales.

Tras la intervención de los mismos, los agentes de la UDAIFF del aeropuerto de Palma, procedieron a la detención de seis personas e investigaron a otras tres en Palma, Manacor, Marratxí y Felanitx, en Mallorca, y en Ciutadella, en Menorca.

Una vez puestos los seis detenidos a disposición judicial de los diferentes partidos judiciales implicados, se decretó la prisión provisional para tres de ellos.