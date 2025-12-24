Un incendio destruye una batería de contenedores y varios vehículos en La Vileta

Un incendio declarado esta madrugada en una batería de contenedores de la calle de Ancona, en La Vileta, ha causado también grandes daños en varios coches que había estacionados al lado. Dotaciones de los Bombers de Palma han sofocado las llamas, que no han causado daños en las viviendas cercanas.

El fuego, según informan los Bombers, ha ocurrido sobre las tres de la madrugada en la calle de Ancona, cerca del centro de sadlud de La Vileta. El incendio ha comenzado en un contenedor de basura y se ha extendido rápidamente al resto de los depósitos de la batería y a varios coches que estaban estacionados al lado.

Cuando han llegado los bomberos el fuego ya alcanzaba grandes proporciones. Las dotaciones de extinción han conseguido contenerlo ante de que causara más daños y lo han sofocado tras una hora de trabajo. Las casa situadas en las proximidades no han sufrido desperfectos.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para tratar de localizar a los responsables del incendio.