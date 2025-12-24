Detenido un hombre que fue sorprendido robando en un hotel de la Playa de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron a un hombre rumano de 24 años como presunto autor de un delito de tentativa de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre en un hotel de la zona de Playa de Palma.

La intervención se inició sobre las 12:30 h, cuando la Sala del 092 comisionó a una patrulla del Distrito Litoral tras el aviso del responsable de un hotel, quien informaba que una persona ajena al establecimiento se encontraba en una habitación y se negaba a abandonarla.

A su llegada, el responsable explicó a los agentes que sospechaba que el individuo era el mismo que, de madrugada, había forzado el acceso a la cocina, huyendo al saltar la alarma, hecho que observó a través de las cámaras de seguridad. Además, una empleada lo había visto por la mañana saltando entre los balcones del primer piso hasta entrar en una de las habitaciones.

Los agentes subieron a la habitación indicada, donde localizaron al sospechoso. El hombre alegó ser un cliente, pero la habitación debía estar vacía y su estado ordenado contradecía su versión. La investigación también desveló que otra habitación del mismo piso había sido revuelta, presuntamente en busca de objetos de valor.

Ante los indicios recabados, se procedió a la detención del varón. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.