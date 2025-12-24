Condenado un conductor ebrio por provocar un accidente mortal en s’Estanyol

Un hombre español de 36 años ha sido condenado por un juzgado de lo penal de Palma a dos años y nueve meses de prisión por un accidente ocurrido en abril de 2022 en la carretera de Llucmajor a s’Estanyol. El condenado, que conducía bajo los efectos del alcohol, colisionó frontalmente contra otro vehículo en el que viajaba un matrimonio y tres niñas. El padre falleció en el acto, mientras que la mujer y las tres menores sufrieron heridas graves. La sentencia le considera autor de un delito de homicidio por imprudencia y tres de lesiones por imprudencia. Al ser superior a los dos años el hombre deberá ingresar en prisión.

El accidente, según recoge la sentencia, ocurrió sobre las once y media de la noche del 23 de abril de 2022 en el kilómetro 13,5 de la carretera que une Llucmajor y s’Estanyol. El condenado, de 36 años, conducía bajo los efectos del alcohol, lo que a motivó que invadiera el carril contrario y colisionara frontalmente contra otro coche en el que viajaba un matrimonio, sus dos hijas y una amiga de una de ellas. A consecuencia del impacto el padre falleció en el acto, mientras que la madre y las tres menores, que tenían trece y once años, sufrieron heridas de gravedad, como múltiples fracturas, que les han dejado secuelas físicas y psicológicas.

El condenado fue sometido a dos pruebas de alcoholemia y dio positivo con la misma tasa: 0,68, casi el triple de la máxima legal. En el informe de la Guardia Civil se señala que presentaba síntomas evidentes de intoxicación etílica, como habla titubeante, halitosis o repetición de frases. El hombre fue detenido y, tras declarar en el juzgado, quedó en libertad con cargos

El juicio se celebró el pasado mes de abril. Tanto la fiscalía como la acusación particular, que representa a la viuda del conductor fallecido, solicitaron una condena de cuatro años de prisión, de manera que no pudiera verse beneficiado por una remisión condicional de la pena, prevista para aquellas que no superan los dos años, y conllevara su ingreso en prisión. El hombre reconoció la autoría de los delitos y consignó 40.000 euros para el pago de las indemnizaciones, pero no se alcanzó un acuerdo entre las partes porque intentó una condena que implicara entrar en la cárcel.

Finalmente, el juzgado ha condenado al hombre por un delito de homicidio imprudente y otros tres de lesiones por imprudencia a una pena de dos años y nueve meses, así como a la retirada del carné de conducir durante cuatro años.

Esta condena conlleva que el hombre deberá ingresar en la cárcel.