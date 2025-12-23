Un incendio destruye la terraza de un comercio en Alcúdia
La intervención de los Bombers y la Policía Local evitó que las llamas se extendieran al interior del local
Un incendio destruyó ayer por la tarde la terraza de un establecimiento comercial de Alcúdia. La rápida intervención de los Bombers de Mallorca y la Policía Local evitó que las llamas se extendieran al interior del local, que estaba cerrado. En el siniestro no se registraron daños personales.
Según informa la Policía Local de Alcúdia, el fuego se declaró sobre las ocho y cuarto de la tarde, en la terraza de un comercio ubicado en los bajos de un edifidio residencial en la calle Pere Mas i Reus, en Alcúdia. Las llamas se propagaron rápidamente por la terraza del establecimiento, que quedó totalmente destruida.
Al lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Alcúdia y dotaciones de los Bombers de Mallorca. La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que el fuego se extendiera al interior del establecimiento, aunque la terraza quedó totalmente arrasada. Ninguna persona resultó afectada, ni hubo daños en el resto del edificio.
