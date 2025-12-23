Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Identificado un conductor que se estrelló contra ocho motos aparcadas en Palma y se dio a la fuga

El hombre dejó el coche abandonado en la calle, con evidentes señales de la colisión

Estado en el que quedaron las motos tras el accidente.

Estado en el que quedaron las motos tras el accidente. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Local de Palma ha identificado a un hombre ucraniano de 31 años como el conductor de un coche que en la madrugada el pasado domingo se estrelló contra ocho motos que estaban aparcadas en la calle Joan Miró y posteriormente se dio a la fuga.

El aparatoso accidente ocurrió sobre las tres menos cuarto de la madrugada del pasado domingo, cuando un conductor perdió el control de su coche y colisionó violentamente contra una farola y ocho motocicletas que se encontraban estacionadas en uno de los lados de la calle Joan Miró, y que sufrieron grandes daños materiales. Tras el impacto el conductor huyó del lugar.

Una patrulla de la Policía Local de Palma se personó en el emplazamiento e inició una investigación para localizar al responsable del siniestro. El coche, que fue localizado en la calle Federico García Lorca, estaba a nombre de una empresa, lo que dificultó la localización inmediata del conductor. Como fue localizado abandonado con daños evidentes por el accidente, fue retirado por la grúa municipal al depósito de Son Oms.

El coche sufrió grandes desperfectos en su parte delantera.

El coche sufrió grandes desperfectos en su parte delantera. / Policía Local de Palma

Horas más tarde, un hombre se presentó en el depósito para intentar retirar el vehículo, momento en el que fue identificado por los agentes. Esta persona admitió que había sufrido un accidente y que se había asustado, por lo que se marchó del lugar.

El conductor fue denunciado administrativamente por no facilitar sus datos tras estar implicado en un accidente. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) instruyó el correspondiente atestado de tráfico.

