Detenidos dos jóvenes al sufrir un accidente de moto cuando huían después de robar en dos restaurantes de Sóller

La Guardia Civil arrestó en la madrugada de ayer a dos jóvenes de 18 y 19 años que sufrieron un accidente cuando huían en una moto sustraída después de entrar a robar en dos restaurantes de Sóller. Tras atender a los sospechosos, los agentes comprobaron que uno de ellos tenía una orden de arresto por otro robo en Alcúdia.

Los hechos, según informa la Guardia Civil, ocurrieron durante la madrugada de ayer, cuando saltó la alarma de un restaurante de Sóller, por lo que una patrulla de la Benemérita acudió al lugar.

Durante el trayecto los agentes dos motocicletas, que al percatarse de la presencia del vehículo policial cambiaron el sentido de la marcha. Tras iniciar una persecución, una de las motos perdió el control y sufrió una caída, colisionando contra la bionda y cayendo sus dos ocupantes al suelo.

El joven que conducía resultó herido y tuvo que ser atendido por la dotación de una ambulancia, mientras que la chica que le acomañaba salió ilesa. Una vez atendidos e identificados los dos motoristas, se comprobó que en la misma portaban varios objetos y botellas de alcohol sustraídos y que a la motocicleta le constaba una denuncia por robo en la Policía Nacional. Además al conductor le constaba una orden de búsqueda y detención por un robo en la localidad de Alcudia.

Tras las indagaciones llevadas a cabo, se averiguó que estas dos personas junto a otros individuos más, habían accedido a dos restaurantes de Sóller, en donde sustrajeron varias botellas de alcohol, tabaco, dinero y varios aparatos electrónicos.

Por todo ello se procedió a la detención del joven argelino de 19 años por un delito de robo de la motocicleta, dos delitos de robo en dos restaurantes y por constarle una requisitoria y de la chica española de 18 años, como presunta autora de dos delitos de robo.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.