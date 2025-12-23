Detenida una octogenaria en Palma por conducir de forma irregular, negarse a hacer la prueba de alcoholemia y morder a un policía

La Policía Nacional arrestó el pasado domingo en Palma a una mujer octogenaria que fue interceptada cuando circulaba en un coche de forma temeraria, y luego se negó a realizar la prueba de alcoholemia, se enfrentó a los agentes y llegó a morder a uno de ellos. La anciana está considerada autora de un delitos contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad.

Según informa la Policía, sobre las cinco de la tarde del pasado domingo una patrulla sorprendió en Palma a una mujer octogenaria al volante de un vehículo, que realizaba maniobras bruscas y mantenía una conducción agresiva hacia los demás usuarios de la vía.

El vehículo policial se situó en paralelo al coche de la mujer y los agentes le pidieron que se detuviera. La mujer hizo caso omiso a las indicaciones y espetó: “Vete a tomar por culo”, a la vez que le mostró su dedo corazón por la ventanilla del vehículo.

La mujer proseguía la marcha, por lo que los policías activaron sus dispositivos y situaron el coche policial delante, tratando de cortarle el paso. Sin embargo la mujer respondió acelerando bruscamente. Repitió esta maniobra en varias ocasiones.

Finalmente los policías lograron que la mujer detuviera su vehículo y le indicaron que se apeara del coche. Uno de los agentes llegó a abrir la puerta para que saliera, pero la anciana la trató de cerrar y mordió al policìa en la mano. También le propinó patadas en las piernas e intentó morderle de nuevo, al tiempo que le insultaba.

Varias patrullas más acudieron al lugar Finalmente la mujer se bajó del vehículo y fue ayudada a sentarse en la acera. Durante todo este tiempo mantuvo una actitud hostil hacia los policías, sin dejar de insultarles y tratando de darles patadas.

Los agentes solicitaron la presencia de una patrulla de la Policía Local para llevar a cabo una prueba de detección alcohólica, pero la mujer se negó de forma reiterada. Finalmente la anciana quedó detenida por un delito contra la seguridad vial y otro de atentado contra un agente de la autoridad