La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
Las defensas solicitaron la nulidad del proceso por supuestas irregularidades en la prórroga de la investigación
La Audiencia Provincial de Palma ha rechazado la petición de nulidad y el sobreseimiento de las actuaciones de la operación Enroque-Bal, una investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil que finalizó con 76 detenidos, que había sido solicitada por las defensas de los 22 acusados que permanecen en prisión preventiva. El tribunal considera que la prórroga de las actuaciones se realizó «conforme a derecho», con lo que deniega la puesta en libertad de los encarcelados.
La operación Enroque-Bal, una gran investigación desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional a lo largo de dos años, finalizó con 76 detenidos, de los cuales 22 permanecen en prisión provisional. Entre ellos está el considerado cabecilla de la trama, Stefan Milojevic, y el inspector de Policía Faustino Nogales, acusado de facilitarles información.
Las defensas de estos presos habían solicitado la nulidad de las actuaciones y su inmediata puesta en libertad al detectar que el juez instructor sobrepasó el plazo legal cuando otorgó la prórroga de las pesquisas policiales. Esta petición fue rechazado en primera instancia, pero el abogado de Faustino Nogales recurrió a la Audiencia Provincial. El tribunal, en un nuevo auto, vuelve a denegar la nulidad al considerar que todo el procedimiento investigativo se ajustó a derecho.
El tribunal recuerda en su auto que los procesados "llevan escasos meses de prisión preventiva", que existen indicios de delitos muy graves, como la organización criminal para el tráfico de estupefacientes, tráfico y tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, falsedad, cohecho, revelación de secretos e infracción del deber de perseguir delitos por parte del policía. También reitera que hay un obvio peligro de fuga porque muchos de los acusados son extranjeros y el riesgo de reiteración delictiva.
