Tres detenidos por agredir a un hombre en las Avenidas de Palma para robarle 4.800 euros
La víctima había ido a cenar con unos amigos y les había enseñado el dinero, que al parecer fue visto por los agresores, quienes le siguieron para asaltarle
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a tres personas que presuntamente agredieron a un hombre el sábado por la tarde en las Avenidas para quitarle 4.800 euros que llevaba en la cartera. La víctima había estado comiendo con unos amigos y les había enseñado el dinero que llevaba encima. Al parecer los delincuentes lo vieron, le siguieron a la salida del local y le asaltaron en plena calle.
Según informa la Policía Nacional, la víctima había acudido el mediodía del sábado a la comida de empresa en un restaurante del centro de Palma. Durante la celebración enseñó a unos amigos los 4.800 euros que llevaba en la cartera. Al parecer otras personas se percataron de que llevaba encima una gran cantidad de dinero.
Al abandonar el local, cuando el hombre iba caminando por las Avenidas, se percató de que dos hombres y una mujer le seguían. En ese momento alguien le agarró por el pantalon y entre varias personas le sujetaron. Cuando trató de oponer resistencia, la mujer le cogió y los otros hombres le propinaron golpes por todo el cuerpo. La víctima pudo zafarse de los asaltantes y refugiarse en un establecimiento comercial. Allí el hombre, en estado muy nervioso, pidió a los trabajadores que llamaran a la Policía Nacional. Justo en ese momento, entraron los agresores, le golpearon de nuevo y le intentaron quitar el dinero que llevaba.
En ese instante, y antes de que pudieran arrebatarle la cartera, llegaron varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional, con lo que cesó la agresión. Los agentes recuperaron el dinero que le habían sustraído.
Los dos hombres y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia.
La víctima, por su parte, fue acompañada por una patrulla a un centro sanitario para que le atendieran las heridas que había sufrido en la agresión.
