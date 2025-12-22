El jefe superior de Policía hace balance del año: récord de turistas y un ligero aumento de delincuencia de "baja intensidad"
El comisario José Luis Santafé destaca el retorno de los robos en interior de coches, "un delito que casi había desaparecido"
El jefe superior de Policía de Balears, el comisario José Luis Santafé, ha aprovechado el tradicional encuentro navideño con los representantes de los medios de comunicación para hacer balance del año que termina: "Hemos tenido récord de turistas, la población ha aumentado y con ella las denuncias, pero se trata sobre todo de lo que denominamos delincuencia de baja intensidad. Los casos graves no han subido, así que podemos estar moderadamente satisfechos".
El comisario Santafé ha recordado que este año ha habido "récord de todo, récord de cruceros, de turisas en la ciudad, y cada vez tenemos más población". Ello ha conllevado un ligero incremento en la cifra de denuncias, "que todavía no tenemos cuantificado". Apunta sin embargo a que se trata sobre todo de lo que se denomina "delincuencia de baja intensidad". Santafé ha destacado el regreso de una modalidad delictiva que casi había desaparecido, los robos en interior de vehículos. "Se trata de robos de poca importancia, la mayoría de las veces no se llevan nada, porque la gente no deja nada en los coches, pero suponen una gran molestia para los ciudadanos".
El jefe de la Policia Nacional ha destacado finalmente que "los casos graves no han subido, lo que nos hace estar moderadamente satisfechos" con el año que termina.
