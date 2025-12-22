Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Controles de la Policía Local de Palma este fin de semana: cincuenta vehículos examinados, seis positivos en alcoholemia

Los agentes impusieron quince denuncias por distintos motivos, seis de ellas por no tener la ITV en vigor

Uno de los controles realizados por la Policía Local de Palma esta fin de semana.

Uno de los controles realizados por la Policía Local de Palma esta fin de semana. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Local de Palma llevó a cabo un amplio operativo de seguridad vial durante la noche del viernes al sábado, que se saldó con la inspección de cincuenta vehículos y la interposición de un total de 15 denuncias por diversas infracciones. De ellos, seis conductores dieron positivo en la prueba de alcoholemia.

En los controles, realizados por diversas patrullas del cuerpo en puntos estratégicos de la ciudad, se detectaron seis conductores que circulaban con una tasa de alcohol superior a la permitida. Uno de ellos superó la tasa penal de 0,60, por lo que quedó investigado por un delito contra la seguridad vial.

Entre el resto de infracciones, destacan las seis denuncias por no tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor. Además, se interpuso una denuncia por carecer del seguro obligatorio y se levantaron dos actas por infracciones relacionadas con el permiso de conducir. Como resultado de estas actuaciones, cuatro vehículos fueron inmovilizados.

Este operativo se enmarca dentro de las campañas preventivas que la Policía Local de Palma realiza de manera periódica para garantizar la seguridad en las vías de la ciudad, especialmente durante los fines de semana y durante estas fiestas, donde está previsto que se realicen más controles.

TEMAS

Controles de la Policía Local de Palma este fin de semana: cincuenta vehículos examinados, seis positivos en alcoholemia

El jefe superior de Policía hace balance del año: récord de turistas y un ligero aumento de delincuencia de "baja intensidad"

El conductor que arrolló y mató a un peatón exige los daños a los dos hijos del fallecido

Dos condenados a ocho años de cárcel por desvalijar nueve casas en el Llevant de Mallorca

Un coche se estrella contra una decena de motos aparcadas en la calle Joan Miró de Palma

El niño de diez años que cayó de un séptimo piso en Palma evoluciona favorablemente y es trasladado a planta

Detenido un joven por destrozar varios vehículos en la calle Aragó de Palma

Detenida una pareja por maltratar a la hija de ella en Manacor

