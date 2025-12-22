Controles de la Policía Local de Palma este fin de semana: cincuenta vehículos examinados, seis positivos en alcoholemia
Los agentes impusieron quince denuncias por distintos motivos, seis de ellas por no tener la ITV en vigor
La Policía Local de Palma llevó a cabo un amplio operativo de seguridad vial durante la noche del viernes al sábado, que se saldó con la inspección de cincuenta vehículos y la interposición de un total de 15 denuncias por diversas infracciones. De ellos, seis conductores dieron positivo en la prueba de alcoholemia.
En los controles, realizados por diversas patrullas del cuerpo en puntos estratégicos de la ciudad, se detectaron seis conductores que circulaban con una tasa de alcohol superior a la permitida. Uno de ellos superó la tasa penal de 0,60, por lo que quedó investigado por un delito contra la seguridad vial.
Entre el resto de infracciones, destacan las seis denuncias por no tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor. Además, se interpuso una denuncia por carecer del seguro obligatorio y se levantaron dos actas por infracciones relacionadas con el permiso de conducir. Como resultado de estas actuaciones, cuatro vehículos fueron inmovilizados.
Este operativo se enmarca dentro de las campañas preventivas que la Policía Local de Palma realiza de manera periódica para garantizar la seguridad en las vías de la ciudad, especialmente durante los fines de semana y durante estas fiestas, donde está previsto que se realicen más controles.
