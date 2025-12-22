Dos condenados a ocho años de cárcel por desvalijar nueve casas en el Llevant de Mallorca

Dos hombres han sido condenados a sendas penas de cuatro años de prisión por desvalijar nueve viviendas en varias localides del del Llevant de Mallorca. Los ladrones cometieron todos los robos en apenas tres semanas, forzando las persianas mallorquinas de las casas con el triángulo de emergencia de un coche con el que se desplazaban. Consiguieron apoderarse de miles de euros, tanto en dinero en efectivo como en joyas que luego vendían. La sentencia, ratificada ya por la Audiencia Provincial, les declara autores de delitos continuados de robo con fuerza en casa habitada y les ordena indemnizar a los perjudicados por el dinero y las alhajas que la Guardia Civil no consiguió recuperar tras detenerlos.

La oleada de robos se produjo entre el 1 y el 23 de agosto de 2024 en Sant Llorenç, Porreres, Montuïri, Porto Cristo, s’Illot y Son Servera. Los ladrones, ambos marroquíes, actuaban siempre de día, tras cerciorarse de que los moradores de las viviendas no estaban en el interior. Mientras uno de los delincuentes esperaba en el interior de un coche, el otro utilizaba el gancho de un triángulo de emergencias del vehículo para forzar alguna de las persianas y colarse en el interior.

Su objetivo era siempre el mismo: joyas y dinero. Consiguieron hacerse con una gran cantidad de cadenas, medallas, collares, relojes, pulseras, pendientes y broches de oro. Muchas de estas alhajas tenían un gran valor sentimental para las víctimas, ya que eran regalos del día de la madre o recuerdos de familiares que ya habían fallecido.

Las cambiaban por droga

Según reconoció uno de los implicados, buena parte de las joyas robadas las habían vendido a una mujer en la plaza de las columnas de Palma o las utilizaban como medio de pago para comprar drogas en el poblado de Son Banya.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor estuvo varios días tras los pasos de los ladrones tras recibir una oleada de denuncias por robos cometidos con el mismo modus operandi en diversas poblaciones de la zona del Llevant. Los agentes consiguieron identificar a los sospechosos y los sometieron a discretas vigilancias. Acabaron interceptándolos cuando circulaban en un coche alquilado por las inmediaciones de Son Carrió. Los investigadores descubrieron que en el interior del vehículo había un joyero que acababan de sustraer en su último robo, en un domicilio de Son Servera. Ambos fueron detenidos e ingresaron en prisión por orden judicial.

Atenuante

Tras el juicio celebrado en un juzgado de lo penal de Palma, la magistrada declaró a los dos acusados autores de un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada. Impuso cuatro años de prisión a uno de ellos y tres meses más al otro, al tiempo que absolvió a un tercer implicado después de que la Fiscalía retirase los cargos contra él. La sentencia ordenó a los dos condenados que indemnizaran con 13.208 euros en total a las víctimas por las joyas y el dinero que no han podido recuperar.

Ambos recurrieron ante la Audiencia Provincial de Palma para reclamar la aplicación de varias atenuantes. El tribunal solo ha apreciado la de confesión a uno de ellos, rebajándole la pena en tres meses y fijándola en cuatro años.