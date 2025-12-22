Arrestado por golpear a la cajera de un supermercado de Alcúdia para robar unas botellas

La Guardia Civil de Pollença-Alcúdia arrestó ayer a un hombre de 33 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, por golpear a la empleada de un supermercado que intentó evitar que se llevara unas botellas de bebidas alcohólicas y otros productos sin pagar.

Los hechos, según informa la Guardia Civil, ocurrieron ayer por la tarde. El detenido acudió a un supermercado de Alcúdia y trató de salir con varias botellas de alcohol y otros productos escondidos en su cazadora. La cajera, que se había percatado del hurto, le pidió que se abriera la chaqueta, a lo que el individuo se negó. El hombre propinó entonces un fuerte empujón a la empleada, que cayó al suelo y sufrió diversas lesiones en el costado y en la mano.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Guardia civil arrestaron al presunto ladrón, un delincuente conocido por los agentes por haber sido arrestado en otras ocasiones por hechos similares.