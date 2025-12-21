El niño de diez años que cayó de un séptimo piso en Palma evoluciona favorablemente y es trasladado a planta

El niño de diez años que, este lunes, 15 de diciembre, cayó de un séptimo piso en la calle General Riera de Palma evoluciona favorablemente y ya ha sido trasladado a planta.

Así lo ha confirmado a Europa Press fuentes del Hospital Universitario Son Espases, donde el menor fue trasladado desde el principio, ingresando inicialmente en la UCI pediátrica del centro sanitario, con pronóstico reservado.

Afortunadamente, y debido a su mejoría de salud, este miércoles, día 17 de diciembre, el menor herido pudo ser finalmente trasladado a planta, han añadido las mismas fuentes.

La policía cree que la caída fue accidental

Hay que recordar que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y cree que la caída desde el séptimo piso de un edificio de Palma del menor fue accidental.

La investigación, aunque no está cerrada, apunta a que el niño se asomó a la ventana, se resbaló y cayó a la vía pública, indicaron a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas este miércoles.

Los agentes ya descartaron prácticamente desde el primer momento la intervención de terceras personas en los hechos.

Según la reconstrucción de los hechos, el niño se habría precipitado desde un séptimo piso para después caer sobre un coche que estaba estacionado en la vía pública y más tarde acabar sobre la calzada.

Allí lo encontraron los agentes de la Policía Local de Palma que llegaron en un primer momento y que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar que después prosiguieron los sanitarios del SAMU 061.