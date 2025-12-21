El niño de diez años que cayó de un séptimo piso en Palma evoluciona favorablemente y es trasladado a planta
El niño de diez años que, este lunes, 15 de diciembre, cayó de un séptimo piso en la calle General Riera de Palma evoluciona favorablemente y ya ha sido trasladado a planta.
Así lo ha confirmado a Europa Press fuentes del Hospital Universitario Son Espases, donde el menor fue trasladado desde el principio, ingresando inicialmente en la UCI pediátrica del centro sanitario, con pronóstico reservado.
Afortunadamente, y debido a su mejoría de salud, este miércoles, día 17 de diciembre, el menor herido pudo ser finalmente trasladado a planta, han añadido las mismas fuentes.
La policía cree que la caída fue accidental
Hay que recordar que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y cree que la caída desde el séptimo piso de un edificio de Palma del menor fue accidental.
La investigación, aunque no está cerrada, apunta a que el niño se asomó a la ventana, se resbaló y cayó a la vía pública, indicaron a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas este miércoles.
Los agentes ya descartaron prácticamente desde el primer momento la intervención de terceras personas en los hechos.
Según la reconstrucción de los hechos, el niño se habría precipitado desde un séptimo piso para después caer sobre un coche que estaba estacionado en la vía pública y más tarde acabar sobre la calzada.
Allí lo encontraron los agentes de la Policía Local de Palma que llegaron en un primer momento y que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar que después prosiguieron los sanitarios del SAMU 061.
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Dani Rodríguez se despide del mallorquinismo: 'He pagado un precio demasiado alto
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Un testigo dice que el conductor que mató a una niña en el Coll d'en Rabassa usaba el móvil justo antes del atropello