Detenido un joven por destrozar varios vehículos en la calle Aragó de Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven colombiano de 21 años por destrozar varios vehículos que estaban aparcados en la calle Aragó de Palma. El sospechoso, que se enfrentó a los agentes, está acusado de delitos de daños y resistencia grave a los agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, hacia la una y media de la madrugada. La base del 092 recibió el aviso de una ciudadana sobre un individuo que estaba golpeando varios vehículos estacionados en la calle Aragó. Una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) acudió al lugar y localizó a un hombre cuya apariencia coincidía plenamente con la descripción aportada por la testigo.

La motocicleta que dañó el acusado. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Al ser interceptado, el joven mostró una actitud hostil. Cuando los policías le pidieron la documentación, se resistió de manera activa y agresiva, insultando gravemente a los agentes, que se vieron obligados a reducirlo, ha explicado la Policía Local.

Las gestiones posteriores permitieron identificar a los propietarios de los vehículos afectados. Una motocicleta presentaba daños valorados en 2.929,37 euros y un turismo tenía el retrovisor fracturado. Además, se constató que el detenido cuenta con antecedentes recientes por los mismos hechos. El atestado y el detenido fueron puestos a disposición del juzgado de guardia.