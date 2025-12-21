Detenida una pareja por maltratar a la hija de ella en Manacor

La Policía Nacional ha detenido a una pareja por maltratar a la hija de ella, menor de edad, en Manacor. Los sospechosos han quedado en libertad pero el juez les ha impuesto una orden de alejamiento.

Fue la propia adolescente quien el pasado viernes, al salir de clase, se presentó en la comisaría de la Policía Nacional de Manacor para presentar una denuncia. En ella relató una situación continuada de malos tratos por parte de su madre y de su padrastro.

La joven detalló diversos episodios de violencia física a los que era sometida, tanto por parte de su madre como del novio de la mujer. En su comparecencia, enseñó a una de las agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional diversos hematomas que tenía en el cuerpo, fruto de los golpes que había recibido días atrás. La cicha precisó que las agresiones se producían de manera contundente y continuada.

La menor solo había contado esta situación a personas de su círculo íntimo, que la convencieron para que denunciara tras detectar que los malos tratos eran sistemáticos.

La madre y el padrastro de la menor acudieron ese mismo día a la comisaría para denunciar que la adolescente no había regresado a casa y que no tenían noticias de ella desde que había salido de clase.

Los agentes de la UFAM procedieron entonces a su detención como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Tras ser interrogados en comisaría, ambos fueron puestos a disposición judicial. El magistrado dictó una orden de alejamiento entre los dos detenidos y la víctima.