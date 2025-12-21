Un coche se estrella contra una decena de motos aparcadas en la calle Joan Miró de Palma
El conductor, que ha causado cuantiosos daños, ha huido tras el accidente pero ha sido localizado poco después
Un coche se ha estrellado esta madrugada contra una decena de motos aparcadas en la calle Joan Miró, en Palma. El conductor se ha dado a la fuga tras el accidente, pero ha sido localizado poco después por la Policía Local. Las motocicletas han sufrido cuantiosos daños que están pendientes de ser valorados por sus propietarios.
Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo a la altura del número 105 de la calle Joan Miró. El conductor del coche ha perdido el control del vehículo en una curva, se ha subido a la acera y se ha llevado por delante una decena de motocicletas estacionadas. Pese a la aparatosidad del accidente, el turismo ha seguido la marcha.
El estruendo ha alertado a los vecinos de la zona, que han informado de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad. Varias patrullas han acudido al lugar y, tras dar batidas por la zona, han conseguido localizar e interceptar el coche que ha provocado el siniestro.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Dani Rodríguez se despide del mallorquinismo: 'He pagado un precio demasiado alto
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Un testigo dice que el conductor que mató a una niña en el Coll d'en Rabassa usaba el móvil justo antes del atropello