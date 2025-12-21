Un coche se estrella contra una decena de motos aparcadas en la calle Joan Miró de Palma

Un coche se ha estrellado esta madrugada contra una decena de motos aparcadas en la calle Joan Miró, en Palma. El conductor se ha dado a la fuga tras el accidente, pero ha sido localizado poco después por la Policía Local. Las motocicletas han sufrido cuantiosos daños que están pendientes de ser valorados por sus propietarios.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo a la altura del número 105 de la calle Joan Miró. El conductor del coche ha perdido el control del vehículo en una curva, se ha subido a la acera y se ha llevado por delante una decena de motocicletas estacionadas. Pese a la aparatosidad del accidente, el turismo ha seguido la marcha.

El estruendo ha alertado a los vecinos de la zona, que han informado de lo ocurrido a las fuerzas de seguridad. Varias patrullas han acudido al lugar y, tras dar batidas por la zona, han conseguido localizar e interceptar el coche que ha provocado el siniestro.