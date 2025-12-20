Multa de 1.080 euros por hacer una grafiti en una pared del castillo de Bellver

Un hombre fue condenado ayer a pagar una multa de 1.080 euros por hacer un grafiti en una de las paredes del castillo de Bellver, en Palma. El acusado reconoció en el juicio que realizó una inscripción con una llave y se declaró autor de un delito de daños al patrimonio histórico tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que pedía inicialmente dos años de cárcel. El procesado deberá indemnizar a Cort con 1.149 euros por el destrozo causado.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 6 de octubre de 2024. El procesado, de nacionalidad colombiana, rayó la pared de piedra de arenisca en la torre sur del castillo, realizando una inscripción. Fue una turista quien lo sorprendió y alertó a un vigilante de seguridad, que retuvo al hombre y alertó a la Policía Nacional de lo sucedido. El acusado acabó siendo detenido. Reconoció los hechos, dijo que no sabía que se trataba de un edificio histórico y se mostró arrepentido.

La Fiscalía solicitó inicialmente para él una condena de dos años de prisión, su expulsión de España y la prohibición de regresar en un plazo de diez años. En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público señalaba que el castillo de Bellver, propiedad del Ayuntamiento de Palma, está declarado monumento histórico-artístico y tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, por lo que goza de la máxima protección.

El procesado, que hace una semana ya consignó 200 euros para indemnizar al Ayuntamiento, compareció ayer en un juzgado de lo penal de Palma y pactó con la Fiscalía el pago de una multa en lugar de la pena de prisión.