Detenido por robar en tres establecimientos de la Playa de Palma

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a un joven de origen argelino como presunto autor de tres robos en establecimientos de s'Arenal. El presunto ladrón intentó escapar de los agentes a la carrera, pero fue capturado tras una persecución y detenido pese a que opuso una fuerte resistencia.

El pasado lunes por la madrugada agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudieron a la Playa de Palma porque el 091 recibió el aviso de las alarmas de tres establecimientos distintos, que alertaban de que alguien había forzado el acceso a su interior.

En las imágenes de las cámaras de seguridad del último negocio aparecían dos hombres cuyas características físicas coincidían plenamente con las que mostraban las cámaras de las otras empresas. Estaban apropiándose de numerosos efectos electrónicos propiedad del comercio y los introducían en bolsas de basura.

Al llegar los agentes al establecimiento, vieron que tenía la puerta principal de vidrio fracturada y había manchas de sangre en el suelo. Testigos que estaban en la zona explicaron a los policías nacionales qué dirección habían tomado los presuntos autores, cargados con bolsas de basura que contenían los efectos sustraídos.

Tras realizar una batida por la zona, la patrulla vio a dos hombres que portaban bolsas de basura de gran volumen y cuyas características físicas y de vestimenta eran iguales a las de los sospechosos. Al ver a los policias los asaltantes trataron de esconderse y luego echaron a correr.

Los agentes se apearon del vehículo y empezaron a perseguirles a pie por las calles estrechas y oscuras. Les llegaron a perder de vista, pero finalmente lograron acorralar a uno de ellos. El delincuente se abalanzó contra los agentes, pero pudo ser reducido por los policías, aunque opuso fuerte resistencia.

Una vez controlado, los policías comprobaron que el delincuente tenía diversas heridas en manos y manchas de sangre en la ropa. También encontraron las bolsas que habían escondido, que contenían diversos objetos presuntamente sustraídos.

Los agentes detuvieron al joven como presunto autor de delito de robo con fuerza, mientras prosiguen las gestiones para localizar a su cómplice, que logró huir.