Detenido en Palma por hacerse pasar por su primo para no ser encarcelado
El sospechoso fue interceptado porque conducía un coche sin seguro ni ITV
La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre rumano de 30 años que se hizo pasar por su primo para ocultar que tenía en vigor una orden de detención e ingreso en prisión.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre en la carretera de Valldemossa. Una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) dio el alto a un vehículo tras comprobar que carecía de seguro y tenía la ITV caducada. El conductor dijo no llevar la documentación y proporcionó verbalmente la identidad de su primo.
Sin embargo, durante el registro del vehículo, los agentes hallaron una tarjeta del TIB y un documento de identidad de Rumanía, cuyas fotografías guardaban una gran semejanza con el conductor.
Además, se localizó una requisitoria judicial de detención e ingreso en prisión por un quebrantamiento de condena a nombre de la misma persona. El hombre acabó admitiendo su verdadera identidad y confesó haber mentido porque no tenía permiso de conducir.
Fue detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde se confirmó que la requisitoria estaba en vigor. El vehículo fue retirado al depósito municipal y la Sala de Atestados ha remitido las diligencias al juzgado de instrucción.
