Detenido en Palma por hacerse pasar por su primo para no ser encarcelado

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre rumano de 30 años que se hizo pasar por su primo para ocultar que tenía en vigor una orden de detención e ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre en la carretera de Valldemossa. Una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) dio el alto a un vehículo tras comprobar que carecía de seguro y tenía la ITV caducada. El conductor dijo no llevar la documentación y proporcionó verbalmente la identidad de su primo.

Sin embargo, durante el registro del vehículo, los agentes hallaron una tarjeta del TIB y un documento de identidad de Rumanía, cuyas fotografías guardaban una gran semejanza con el conductor.

Además, se localizó una requisitoria judicial de detención e ingreso en prisión por un quebrantamiento de condena a nombre de la misma persona. El hombre acabó admitiendo su verdadera identidad y confesó haber mentido porque no tenía permiso de conducir.

Fue detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde se confirmó que la requisitoria estaba en vigor. El vehículo fue retirado al depósito municipal y la Sala de Atestados ha remitido las diligencias al juzgado de instrucción.