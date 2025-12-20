Detenido en Palma por dar una paliza a un vecino porque su mascota se colaba en su casa

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre de origen español por una brutal agresión a un vecino. Según la investigación, el ataque se produjo porque una mascota de la víctima se colaba en casa del sospechoso. El perjudicado quedó inconsciente, sufrió varias fracturas y perdió piezas dentales.

La víctima presentó a principios de mes una denuncia contra su vecino. Aportó un informe médico que reflejaba una fractura del maxilar, de la órbita ocular, del pómulo y la pérdida de piezas dentales. Según la denuncia, una mascota suya se coló varias veces en el piso del vecino. A este le molestaba porque tiene otro tipo de mascotas en su domicilio.

La última vez que el animal de la víctima entró en la vivienda del acusado le dijo que le iba “a sacar la cabeza de sitio”. Cuando fue a recuperar el animal, el agresor le propinó un fuerte puñetazo en la cara. La víctima se golpeó contra el marco de la puerta y quedó inconsciente.

La Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para localizar e identificar al otro presunto agresor y esclarecer los hechos que originaron la trifulca. Tras realizar las gestiones pertinentes, los agentes detuvieron al varón por ser el presunto autor de un delito de lesiones a principios de semana.