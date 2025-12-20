Detenido un hombre en Palma por distribuir pornografía infantil en internet

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de corrupción de menores por la tenencia y distribución de material audiovisual, fotos y vídeos de pornografía infantil. Al sospechoso se le han incautado 256 archivos, pero los agentes creen que podría haber descargado hasta dos millones en los últimos meses.

La investigación tiene su origen en la solicitud de colaboración policial requerida al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma, por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, como consecuencia de la investigación que se viene realizando por ese grupo contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet.

Por medio del ciberpatrullaje a través de las redes, los agentes descubrieron que se estaba compartiendo material pedófilo en redes de intercambio de archivos, que permiten poner en contacto a usuarios en cualquier parte del mundo y compartir entre ellos vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

Tras analizar toda la información, la Policía Nacional constató la implicación del acusado. Los agentes confirmaron que tenía en su posesión unos 25 archivos torrent (proyectos que se pueden subir y/o descargar con una cantidad determinada de fotos y/o vídeos) que podrían contener material ilícito. No obstante, también se ha constatado que había realizado numerosas descargas a lo largo de varios meses.

Tras recibir autorización judicial, los agentes llevaron a cabo el pasado martes un registro en su domicilio y lo arrestaron. Los policías incautaron un disco duro y una CPU. Encontraron una descarga acumulada, en un año, de aproximadamente unos 7,4 TB que equivale, según la calidad de los archivos de video y foto entre unos 660.000 y 2.000.000 archivos. Todo ello está pendiente del correspondiente volcado, análisis y valoración.

Tras incautar dispositivos electrónicos, los agentes observaron que había diferentes carpetas de material ilícito. Hasta la fecha, se ha constatado que tenía 256 archivos, pero se está analizando el material incautado para conocer si la cuantía puede ser mayor.