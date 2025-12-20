Denuncian daños y robos en coches de trabajadores de es Pinaret

Varios trabajadores del centro de internamiento de menores de es Pinaret, en Marratxí, han denunciado daños y robos en sus vehículos. Hace unos días, los perjudicados encontraron pinchadas las ruedas de sus coches, estacionados en el aparcamiento del centro. En uno de ellos, además, sustrajeron regalos de Navidad que estaban en el maletero.

Algunos de los perjudicados apuntan a un exinterno de es Pinaret como autor de estos daños, aunque las fuentes consultadas apuntan a que no se ha identificado todavía al responsable. El autor rajó los neumáticos de al menos cuatro turismos y consiguió abrir uno de ellos para llevarse del interior diversos efectos de valor.

"Nos sentimos desprotegidos y de cada vez va a peor", señala una de las víctimas.