Tribunales
Denuncian daños y robos en coches de trabajadores de es Pinaret
Las ruedas de varios vehículos aparecieron pinchadas y en uno de ellos sustrajeron regalos de Navidad
Redacción
Varios trabajadores del centro de internamiento de menores de es Pinaret, en Marratxí, han denunciado daños y robos en sus vehículos. Hace unos días, los perjudicados encontraron pinchadas las ruedas de sus coches, estacionados en el aparcamiento del centro. En uno de ellos, además, sustrajeron regalos de Navidad que estaban en el maletero.
Algunos de los perjudicados apuntan a un exinterno de es Pinaret como autor de estos daños, aunque las fuentes consultadas apuntan a que no se ha identificado todavía al responsable. El autor rajó los neumáticos de al menos cuatro turismos y consiguió abrir uno de ellos para llevarse del interior diversos efectos de valor.
"Nos sentimos desprotegidos y de cada vez va a peor", señala una de las víctimas.
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Gastronomía en Mallorca: el mapa definitivo de los mejores hornos de la isla
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes