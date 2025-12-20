Décima condena para una joven por conducir ebria y sin carné en Mallorca

Una joven de 25 años ha sido condenada por décima vez por conducir ebria y sin carné en Mallorca. La acusada arrastra un largo historial de sentencias por delitos contra la seguridad vial desde febrero de 2021. La última le impone ocho meses de prisión por quedarse inconsciente al volante debido al consumo de alcohol en mitad de una calle de Marratxí y negarse a someterse a la prueba de alcoholemia. También deberá pagar una multa de 1.440 euros y no podrá sacarse el carné de conducir en los próximos cuatro años.

Esta última sentencia declara probado que la joven, con nueve condenas anteriores por delitos al volante y otras dos por tráfico de drogas y hurto, conducía un Seat Ibiza por la zona de es Pont d'Inca Nou, en Marratxí, en la madrugada del 15 de febrero de 2025. Un conductor se topó con ella en la calle des Canari y, como su vehículo estaba en mitad de la calzada y no le dejaba pasar, hizo sonar su claxón y trató de llamar su atención con las luces. El Seat Ibiza no se movió y el testigo acabó apeándose y acercándose a él.

Desplomada sobre el volante

Este hombre comprobó que en el asiento del conductor estaba sentada una joven, que se había desplomado sobre el volante. Tuvo que accionar él mismo el freno de mano, tras lo que dio aviso a la Policía Local de Marratxí. Los agentes que acudieron al lugar encontraron a la chica ya fuera del coche y la identificaron. La sentencia detalla que tenía una actitud "provocativa, insultante y amenazadora" y mostraba síntomas evidentes de estar bajo los efectos del alcohol. Tenía problemas para tenerse en pie y sus movimientos eran "descoordinados y oscilantes". Los policías le pidieron que se sometiera a la prueba de alcoholemia, pero la joven se negó a ello pese a ser advertida de que incurría en un delito.

La acusada afirmó en el juicio que no condujo el coche, sino que llegó allí con una amiga que acabó dejándola "tirada". Pero la magistrada del juzgado de lo penal consideró que, aun dando por buena esa versión, la situación en la que fue encontrada permiten dar por acreditado al menos que cuando su amiga se marchó fue ella quien siguió conduciendo el coche para tratar de llegar a su casa.

Tres delitos

La jueza la declaró autora de tres delitos contra la seguridad vial por conducir sin carné -pues se le había retirado por sus condenas anteriores- circular ebria y negarse a someterse a la prueba de alcoholemia. Por el hecho de circular sin permiso le aplicó la agravante de reincidencia, ya que varias de sus condenas anteriores eran por este mismo motivo. La sentencia le impuso un año de prisión, 1.440 euros de multa y la privación del derecho a conducir o a obtener el permiso durante cuatro años.

El abogado defensor recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial, que ha estimado parte de sus alegaciones. La sala considera que no existen dudas de que la joven circuló con el Seat Ibiza sin estar habilitada para ello y de que estaba ebria, por lo que rechaza absolverla, como reclamó el letrado. Pero sí atiende su petición de aplicar una eximente incomplenta de embriaguez en los delitos de negativa a someterse a la prueba y conducción sin carne, al entender que tenía sus facultades afectadas de "manera notable". El tribunal rebaja así las penas impuestas y las fija en ocho meses de prisión en total.